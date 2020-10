Bonn (www.anleihencheck.de) - Die Zeit für einen Brexit-Deal wird knapp, so die Analysten von Postbank Research.Zwar sei nach Gesprächen zwischen dem britischen Premier Johnson und der EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen der Zeitraum für die Brexit-Verhandlungen bis Mitte November ausgedehnt worden. Allerdings habe Johnson zuletzt erneut betont, die Verhandlungen notfalls abzubrechen, falls sich bis zum EU-Gipfel am 15. Oktober keine Einigung abzeichne. Aufgrund des erhöhten Risikos eines harten Brexit werde am Markt zunehmend die Wahrscheinlichkeit eines negativen Leitzinses im Vereinigten Königreich eingepreist. Während das Pfund hiervon geschwächt würde, dürfte die Auswirkung auf britische Staatsanleihen davon abhängen, welche Maßnahmen ergriffen würden, um den Bankensektor von den Kosten negativer Leitzinsen zu entlasten. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...