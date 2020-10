Der Online-Riese Amazon hat nun sein gemeinsam mit Rivian entwickeltes E-Lieferfahrzeug vorgestellt. Ab 2022 sollen die ersten Fahrzeuge in die Liefer-Flotte aufgenommen werden. Bis 2030 soll die Flotte dann komplett sein - mit 100.000 Fahrzeugen. Wie Amazon in einem Blogeintrag schreibt, sollen 2022 bereits 10.000 der E-Lieferwagen unterwegs sein. In der Folge sollen etwas mehr als 10.000 Fahrzeuge ...

