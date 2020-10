Der Swiss Market Index hat sich auf einem vergleichsweise hohen Niveau stabilisiert, es fehlt aber an frischen Impulsen. Derzeit herrscht am Markt ein Kräftegleichgewicht, was sich in der Seitwärtsbewegung des Index zwischen 10.100 und 10.350 / 10.450 widerspiegelt. Erst ein Ausbruch aus dieser Range wird neue Erkenntnisse über den kurzfr ...

Den vollständigen Artikel lesen ...