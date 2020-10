Gleich 2 Interviews gab es mit Ferratum. Das erste per Video mit dem neuen CFO und das zweite mit Clemens Krause, der in den Aufsichtsrat wechselte: Interview mit Clemens Krause (ex CRO und nun Aufsichtsratmitglied): Was macht Ferratum genau? Ferratum wurde 2005 mit dem Focus auf die einfache und schnell Kreditvergabe gegründet, ein Wettbewerbsvorteil der Ferratum 15 Jahre starkes Wachstum beschert hat und auch heute weiterhin sehr relevant ist. Die geografische Reichweite (>20 Länder) und die Art der Kreditprodukte hat sich im Zeitablauf verändert, von kleinen - ein paar hundert Euro- und sehr kurz kaufenden Kredit zu mittlerweile Konsumentenkrediten, die […] ...

