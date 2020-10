Zugegeben Uran ist sicherlich nicht für jeden etwas und dem einem wird alleine schon bei dem Namen ein Schauder über den Rücken laufen. Anders als man aber meinen würde ist Uran ein Wachstumsmarkt, da gerade in China viele neue Atomreaktoren im Bau sind. Auch wenn grüne Energie immer günstiger wird, so ist man noch weit davon entfernt komplett grundlastfähig zu sein und es werden auch neue Minireaktoren entwickelt, die deutlich sicherer als bestehende Lösungen sind. Wenn man die Lagerung in den Griff bekommen würde, wäre im Vergleich zu Kohle oder Öl Nuklear eine saubere und notwendige Energie. Der Uranpreis ist […] ...

