Hamburg (ots) - "Was hat das, was ich nicht habe?" So könnte die freche Frage eines Schnäppchen-Smartphones an den Käufer eines teureren Modells lauten. Und in der Tat: Günstige Geräte bieten allerhand Technik, die wir lange Zeit nur aus Top-Modellen kannten. COMPUTER BILD testet vier aktuelle Smartphones unter 200 Euro und untersucht, wer das beste Gesamtpaket bietet und wie groß die Unterschiede zu Topgeräten wirklich sind.Das Xiaomi Redmi Note 8 Pro sichert sich mit einer langen Laufzeit, einer tauglichen Kamera und dem hellen, scharfen (wenn auch kontrastarmen) Display den ersten Platz. Knapp dahinter: Das Realme 6. Mit 90-Hertz-Display und der vergleichsweisen hohen Arbeitsgeschwindigkeit ist es ideal für Gelegenheitsspieler, macht allerdings schnell schlapp. Dagegen beweist sich das Galaxy A31 von Samsung als echter Dauerläufer, zeigt außerdem als einziger Kontrahent ein kontrastreiches OLED-Display. Das Bedientempo ist hingegen mau. Das Nokia 5.3 ist der günstigste Tipp für alle, die mindestens drei Jahre Sicherheitsupdates erhalten wollen, doch das zu dunkle Display löst zu gering auf. Die Antwort auf die Frage oben: "Nicht vieles, aber alles besser." Um das passende Smartphone zu finden, sollten Nutzer daher die Stärken und Schwächen im Blick behalten.Den vollständigen Test lesen Sie in der aktuellen COMPUTER BILD-Ausgabe 22/2020, die ab 9. Oktober 2020 im Handel verfügbar ist.Abdruck mit Quellenangabe "COMPUTER BILD" honorarfrei.COMPUTER BILD ist die meistverkaufte Computerzeitschrift Europas und bietet ihren Lesern seit mehr als 20 Jahren jeden zweiten Freitag umfangreiche Informationen und News über alle digitalen Trends. Die Tipps und Tricks zu allen aktuellen Produkten und die besten Kaufberatungen sind dank COMPUTER BILD-Testlabor einzigartig. Exklusive Premium-Apps, interessante Gadgets und viele weitere Gratis-Mehrwerte runden das Hefterlebnis für die Leser ab.Pressekontakt:COMPUTER BILD Digital GmbHAndrea StarkeTelefon: (040) 347 26626E-Mail: andrea.starke@axelspringer.deOriginal-Content von: COMPUTER BILD, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/51005/4729341