Was waren das für turbulente Wochen bei Nel ASA? Durch die Querelen beim wichtigen Partner Nikola Motors war die Aktie in den ersten drei September-Wochen massiv unter die Räder gekommen. Die Aktie setzte zeitweise fast 40 Prozent zurück. Doch jetzt sind die norwegischen Wasserstoffspezialisten wieder in der Spur.

Anleger-Tipp: Ist die jüngste Rallye die Wiederaufnahme der langfristigen Aufwärtstrends? Oder nur ein Strohfeuer? Lesen Sie alles über Nel ASA und die Aktie in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...