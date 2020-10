Tel Aviv, Israel (ots/PRNewswire) - Die Metamoto-Technologie wird in die Foretellix-Plattform integriert, um der wachsenden Nachfrage von OEMs und Tier-1-Unternehmen nachzukommen und die Integration mit Simulatorpartnern zu vereinfachenForetellix (https://www.foretellix.com/) ist ein Unternehmen, das messbare Sicherheitssysteme für hoch entwickelte automatische Fahrsysteme entwickelt. Das Unternehmen gab heute die Übernahme von Metamoto (https://www.metamoto.com/) bekannt, dem Entwickler einer Cloud-basierten Lösung zum Testen und Validieren von Automotiv-Software.Die Integration des Fachwissens und der Technologie von Metamoto wird Foretellix bei der schnelleren Umsetzung seiner Strategie behilflich sein und OEMs und Tier-1-Unternehmen mit einer erstklassigen Lösung für simulationsbasierte agnostische Verifizierungen und Validierungen ausstatten. Die von Foretellix angebotene Lösung dient dazu, Fehler und Grenzfälle im Entwicklungsverlauf frühzeitig zu erkennen, die Testkosten durch intelligente Automatisierung zu senken und die Zeit bis zur Einführung zu verkürzen.Ziv Binyamini, CEO und Firmenmitgründer von Foretellix, erklärte: "Nach der verstärkten Einführung von FAS und selbstständigen Fahrsystemen sowie aufgrund der Auswirkungen der Covid-19-Pandemie erlebt die Automobilindustrie derzeit schnelle Veränderungen. Von unseren Kunden erfahren wir, dass diese beiden Faktoren ihren Bedarf an virtuellen Tests und Automatisierung von Verifizierungen und Validierungen gesteigert haben. Bei Metamoto haben wir ein gleichgesinntes Team von Fachleuten gefunden, die unser Konzept und unser Engagement für die Sicherheit teilen. Ihr Know-how wird uns dabei unterstützen, gemeinsam mit unseren Simulatorpartnern eine verbesserte Integration zu erzielen und die Entwicklung unserer Cloud-Infrastruktur voranzutreiben. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit, durch die wir die umfangreichste Verifikationslösung für die Automobilindustrie anbieten können."Paul Scott, Technischer Leiter von Metamoto, sagte: "Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit mit dem Foretellix-Team. Wir haben eine gemeinsame Vorstellung davon, wie komplex die Verifizierungen und Validierungen von FAS und autonomen Fahrzeugen aussehen sollten. Wie Foretellix haben auch wir im Laufe des letzten Jahres festgestellt, dass die Kunden zunehmend daran interessiert sind, unseren erweiterbaren Infrastruktur-Simulator agnostisch zu gestalten. Wir sind überzeugt, dass die Lösung von Foretellix ein Schlüsselelement für den sicheren und umfangreichen Einsatz von neuen FAS-Funktionen und letztendlich von autonomen Fahrzeugen ist. Mit Begeisterung nehmen wir an dieser Entwicklung teil."Foretellix plant, nach dem Kauf ein F&E-Zentrum in den USA zu eröffnen, um sein Geschäft in dem Land auszubauen. Das fusionierte Personal von Metamoto und Foretellix wird rund 60 Mitarbeiter in den USA, Europa und Israel umfassen.Über ForetellixForetellix hat sich zum Ziel gesetzt, messbare Sicherheitssysteme für FAS und autonome Fahrzeuge zu entwickeln, indem von der Kilometeranzahl zur Versorgungsqualität übergegangen wird.Foretellix wurde von einer Gruppe von Pionieren für messbare Verifizierung und Validierung mit einer hoch automatisierten und bewährten, auf Versorgung basierenden Vorgehensweise gegründet, die in der Halbleiterindustrie weit verbreitet ist. Das Unternehmen hat sein Konzept für die Sicherheitsverifizierung und -validierung von FAS und autonomen Fahrzeugen angepasst und individuell zugeschnitten.Die Foretify-Technologie von Foretellix enthält eine offene, höchst messbare Beschreibungssprache für Szenarien (Measurable Scenario Description Language, M-SDL), intelligente und anpassungsfähige Automatisierung, Analytik und Metriken. Darunter fallen die funktionalen Versorgungsmetriken, die für eine überzeugende Sicherheitsargumentation gegenüber Verbrauchern, Entwicklern, Versicherungsgesellschaften und Aufsichtsbehörden erforderlich sind. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.foretellix.com (https://www.foretellix.com/).© Copyright 2020 ForetellixLogo - https://mma.prnewswire.com/media/772600/Foretellix_Logo.jpgPressekontakt:NordamerikaScott Fosgard+1 734 272 7440scott@fosgardpr.comEuropaMike Stainton+44 7739 891040mike.stainton@pfpr.comIsraelMoshe Mendelson+972 508993284moshe@gopositive.co.ilOriginal-Content von: Foretellix, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/130899/4729411