Dejamobile accélère et recrute

Dejamobile, fintech spécialisée dans les services transactionnels mobiles pour le paiement, le transport et le commerce, poursuit sa croissance en France comme à l'international et annonce l'ouverture de nouveaux postes pour compléter ses équipes développement, test, R&D et commerce international.

Dejamobile propose à ses clients des solutions certifiées selon les standards métier. Grâce à ses efforts continus, elle s'engage à maintenir cette conformité dans le temps tout en apportant régulièrement des innovations technologiques et d'usage. Ainsi, ses clients peuvent se concentrer sur ce qui constitue leur cœur de métier, à savoir proposer aux consommateurs des services de transactions mobiles simples et innovants.

Malgré la période de crise sanitaire et les incertitudes économiques associées, les activités de Dejamobile poursuivent leur développement au regard de l'intérêt grandissant des marchands comme des consommateurs en matière de paiement mobile et des technologies sans contact. Dans ce contexte, Dejamobile s'est positionnée sur de nombreux nouveaux projets à forte valeur ajoutée qui l'amènent à redimensionner ses équipes pour absorber ce nouveau pic d'activité.

Houssem Assadi, Président de Dejamobile « La digitalisation du paiement est désormais au cœur des attentes de nos clients. Grâce à nos innovations, nous sommes en mesure de nous positionner comme l'un des principaux spécialistes des services transactionnels mobiles pour le paiement. Rejoindre nos équipes permet de travailler sur des projets de grande envergure en France et à l'international où nous connaissons une très forte croissance. Nos solutions équipent déjà des applications qui sont entre les mains d'utilisateurs finaux dans une douzaine de pays. D'autres projets en cours nous permettront d'étendre davantage notre développement à l'international dans les prochains mois. »

Après avoir intégré une dizaine de nouveaux collaborateurs sur les derniers mois, Dejamobile souhaite donc recruter à court terme un développeur mobile, un ingénieur R&D spécialisé en sécurité mobile, un chargé de test et qualité et un responsable du développement commercial pour couvrir la zone EMEA.