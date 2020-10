Plugsurfing führt zum 15. Oktober Festpreise in Deutschland ein. Pro kWh kostet das Laden an AC-Stationen 45 Cent, an DC-Stationen 55 Cent und an Ionity-Schnellladesäulen 86 Cent. In dem Abo-Tarif Plugsurfing Plus gibt es nur einen einheitlichen kWh-Tarif. Wer das monatliche Abo Plugsurfing Plus für 19,99 Euro abschließt, zahlt führt AC- und DC-Ladungen einheitlich 34 Cent pro kWh (auch bei Ionity) ...

