DJ PTA-News: Blue Cap AG: Veränderungen in der Geschäftsleitung der Blue-Cap Beteiligung Gämmerler GmbH

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

München (pta019/09.10.2020/10:49) - Seit Anfang Oktober ist Eckhard Hörner-Marass Allein-Geschäftsführer der Gämmerler GmbH. Herr Hörner-Marass hat langjährige Erfahrung als Manager im Maschinenbau und hat u.a. den Druckmaschinenhersteller manroland als Geschäftsführer wieder auf Erfolgskurs gebracht. Mit seiner ausgewiesenen Restrukturierungserfahrung soll Herr Hörner-Marass die Gämmerler GmbH in dem schwierigen Umfeld für Druckmaschinen noch besser den Marktgegebenheiten anpassen und die in den letzten Jahren begonnene Transformation erfolgreich zu Ende bringen.

Der bisherige Allein-Geschäftsführer Erich Wirthwein legt die Geschäftsführung nach etwas mehr als drei Jahren aus persönlichen Gründen nieder. Herr Wirthwein wird auch in Zukunft im vollen Umfang als Mitglied der Geschäftsleitung in seinem angestammten Aufgabengebiet Vertrieb für die Gämmerler GmbH tätig sein und sich voll auf Markt und Kunden konzentrieren.

Gämmerler entwickelt, produziert und vertreibt weltweit Komplettanlagen sowie Maschinen zum Fördern, Schneiden, Stapeln und Palettieren von Druckerzeugnissen sowie Automatisierungslösungen für die Industrie und bietet ein breites Spektrum an After-Sales-Services für das Anlagensortiment an. Der Kundenkreis umfasst insbesondere Großdruckereien, Druckmaschinenhersteller, Buchbindereien sowie Unternehmen aus der Verpackungsindustrie.

Über die Blue Cap AG Die Blue Cap AG ist eine im Jahr 2006 gegründete, kapitalmarktnotierte Unternehmensgruppe mit Sitz in München. Sie investiert als Beteiligungsgesellschaft speziell in mittelständische technologiegetriebene Nischenunternehmen mit Umsätzen zwischen 30 und 80 Mio. Euro. Die Blue Cap AG hält meist mehrheitliche Anteile an acht Beteiligungsunternehmen aus produzierenden Branchen. Derzeit befinden sich im Portfolio der Blue Cap Gruppe Unternehmen aus den Bereichen Klebstoff- und Beschichtungstechnik, Kunststofftechnik, Metalltechnik und Produktionstechnik. Die Unternehmen der Blue Cap Gruppe entwickeln sich selbstständig und verfolgen jeweils eigene Wachstumsstrategien, unterstützt durch die breite Expertise in der Holding. Die Gruppe beschäftigt derzeit ca. 1.140 Mitarbeiter in Deutschland und weiteren europäischen Ländern. Die Blue Cap AG ist im Freiverkehr notiert (Scale, Frankfurt und m:access, München; ISIN: DE000A0JM2M1; Börsenkürzel: B7E). www.blue-cap.de

(Ende)

Aussender: Blue Cap AG Adresse: Ludwigstraße 11, 80539 München Land: Deutschland Ansprechpartner: Presse + Investor Relations Tel.: +49 89 288 909-0 E-Mail: ir@blue-cap.de Website: www.blue-cap.de

ISIN(s): DE000A0JM2M1 (Aktie) Börsen: Scale in Frankfurt, Freiverkehr in Stuttgart, m:access in München, Freiverkehr in Hamburg, Freiverkehr in Düsseldorf; Freiverkehr in Berlin, Tradegate

[ Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1602233340472 ]

© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv: http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

October 09, 2020 04:49 ET (08:49 GMT)