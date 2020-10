Christoph Fahle hat 2009 Berlins ersten Coworking-Space mitgegründet. Im Podcast erzählt er, warum er in der Coronakrise erst dachte, es sei vorbei - und dann ein neuer Geschäftszweig boomte. Als die Coronakrise im März 2020 in Deutschland richtig ankam, dachte Christoph Fahle, es sei jetzt vorbei mit dem Coworking. "In Büros kommen Menschen zusammen - und dann war erstmal Lockdown", so Christoph im Gespräch für den t3n Podcast. Christoph Fahle betreibt mit seiner Geschäftspartnerin Madeleine Gummer v. Mohl das Betahaus - Berlins ältesten Coworking-Space. In zwei Häusern - einem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...