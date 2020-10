Ladesäulen sind die Spezialität dieses Newcomers aus Dortmund. Elektrisierend ist COMPLEO CHARGING SOLUTIONS AG im doppelten Sinn.



Lob für das Timing: Im aktuellen Hype rund um Elektrofahrzeuge und Batterien, Reichweiten und Lade-Infrastruktur nutzen die Leute von COMPLEO ihre Chance. Es ist richtig, jetzt an die Börse zu gehen, denn zurzeit wirkt das Stichwort Ladesäule einfach elektrisierend!



Bewertungsfrage. Der Börsenaspirant nennt die Details zum IPO in übersichtlicher Form. Pluspunkte für die Transparenz.



Gibt es ebenfalls Pluspunkte für die vielen inhaltlichen Zusammenhänge dieses Börsengangs, sollte man also zeichnen?



Unsere Ersteinschätzung zu COMPLEO CHARGING finden Sie in der heutigen Ausgabe der AB-Daily!



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



Börsianer lesen Briefe der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH unter www.bernecker.info im Abo oder unter www.boersenkiosk.de im Einzelabruf!

COMPLEO CHARGING SOLUTIONS-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de