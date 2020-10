Der Goldpreis arbeitet sich nach oben und kann heute im frühen Handel die Marke von 1.900 Dollar zurückerobern. Doch charttechnisch ist damit noch nichts gewonnen. Tatsächlich stellt sich das erste entscheidende Hindernis im Bereich von 1.920 bis 1.940 Dollar in den Weg der Bullen. "An der Einschätzung hat sich nichts geändert: Der Goldpreis dürfte in den kommenden Wochen noch deutlich höhere Kurse sehen."Doch die Goldbranche steht vor einer extrem starken Berichtssaison. Der hohe Goldpreis in Kombination ...

