DJ Deutsche-Wohnen-CEO sieht noch keine Entwarnung im Wohnungsmarkt

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Deutsche Wohnen ist CEO Michael Zahn zufolge über Mietausfälle bisher nicht signifikant von der Corona-Krise betroffen. In einem Zeitungsinterview warnt der Chef des seit kurzem im DAX notierten Wohnimmobilienkonzerns aber, dass es für eine Entwarnung zu früh sei. "Die Auswirkungen von Corona spüren wir aus meiner Sicht noch in drei Jahren", sagte Zahn im Interview mit dem Handelsblatt.

Derzeit sei der vom Unternehmen aufgelegte Corona-Hilfsfonds in Höhe von 30 Millionen Euro glücklicherweise von wenigen Mietern in Anspruch genommen worden. "Aber ich fürchte, dass in den kommenden zwei Jahren mehr Haushalte in Zahlungsschwierigkeiten geraten werden", so Zahn. Der Fonds werde bestehen bleiben.

Den immer mal wieder aufkommenden Gerüchten über einen möglichen Zusammenschluss mit dem Bochumer Wettbewerber Vonovia erteilte Zahn eine Absage. Er sehe "große Unterschiede, gerade strategisch". Auch viele Investoren sähen dafür keine Notwendigkeit. Würde es zu einer Fusion kommen, "gäbe es faktisch keinen Wettbewerb mehr - und für Investoren keine Auswahl". Auch sei eine Expansion ins Ausland "kein Thema für uns", so der Deutsche-Wohnen-CEO.

October 09, 2020

