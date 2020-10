München (ots) - Mit durchschnittlich 5,002 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern je Folge und einem Marktanteil von 17,5 % erreicht "Die Kanzlei" den höchsten Beliebtheitsgrad ihrer Geschichte. Die seit Anfang August 2020 ausgestrahlte, vierte Staffel ist damit auf einem hohen Niveau der Zuschauergunst angekommen. Am kommenden Dienstag macht "Die Kanzlei" der "UEFA Nations League: Deutschland - Schweiz" Platz, um dann am Dienstag, 20. Oktober 2020, wieder unverdrossen und mutig in den Kampf um Gerechtigkeit zu ziehen. Denn in "Gegen alle Vernunft" müssen die beiden Anwälte Isa von Brede (Sabine Postel) und Markus Gellert (Herbert Knaup) mit ihren Mitstreiterinnen Yasmin (Sophie Dal) und Gudrun (Katrin Pollitt) sowie Mitstreiter Thomas Zuhse (Oliver Wnuk) die Unschuld eines bereits in Untersuchungshaft sitzenden Mandanten beweisen und sich privat auf etwas ganz Neues einstellen: Auf ihre Hochzeit auf einer Elbfähre. Ob das gutgehen wird?Sabine Postel zu diesem Erfolg:"Ich freue mich riesig über diese tollen Quoten, darüber, dass unsere Arbeit wirklich gewürdigt wird, und dass den Zuschauern 'Die Kanzlei' so gefällt."Herbert Knaup ergänzt:"Die hohen Quoten sind eine große Bestätigung für unsere Arbeit. Die Fälle, die wir als Anwälte lösen, sind sehr aktuell. Damit scheinen wir bei den Zuschauern genau richtig zu liegen, und das freut uns natürlich sehr.""Die Kanzlei" ist eine Produktion der LETTERBOX Filmproduktion GmbH (Produzentin: Nina Lenze) im Auftrag der ARD-Gemeinschaftsredaktion Serien im Hauptabendprogramm unter Federführung von NDR und rbb für Das Erste. Die Drehbücher stammen von Thorsten Näter. Die Redaktion liegt bei Diana Schulte-Kellinghaus (NDR), Jacqueline Tillmann (NDR) und Daria Moheb Zandi (RBB)."Die Kanzlei" im Internet unter www.daserste.de/diekanzleiFotos über www.ard-foto.dePressekontakt:Agnes Toellner, Presse und Information Das Erste,Tel.: 089/5900-23876, E-Mail: Agnes.Toellner@DasErste.deHelmut MonkenbuschPresse und PR für Film und FernsehenTel.: 040 / 851 34 69, E-Mail: hm@monkenbusch.tvOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/4729572