Frankfurt (www.fondscheck.de) - BNP Paribas Easy erweitert das ETF-Angebot auf Xetra und dem Frankfurter Parkett, so die Deutsche Börse AG.Mit dem BNP Paribas Easy ECPI Global ESG Blue Economy UCITS ETF - Acc (ISIN LU2194447293/ WKN A2QCJJ) hätten Anleger die Möglichkeit, weltweit in nachhaltige Industrieunternehmen der so genannten Blue Economy zu investieren. In deren Mittelpunkt stehe die Verwertung von Abfällen und die Nutzung von erneuerbaren Ressourcen, um Energie-, Wasser- und Rohstoffverbrauch zu optimieren. Dazu würden insbesondere Unternehmen zählen, die sich für den Schutz der Weltmeere einsetzen würden. ...

