HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Easyjet von 800 auf 730 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Zurückhaltung bei den Kapazitäten des Billigfliegers dürfte den Rückgang der freien Mittel reduzieren, schrieb Analyst Adrian Yanoshik in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Bewertung der Aktie lasse Luft nach oben./mf/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 08.10.2020 / 17:25 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: GB00B7KR2P84

