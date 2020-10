DJ L'Oreal wird mehrere Luxus-Geschäfte in den USA schließen

Von Olivia Bugault

PARIS (Dow Jones)--L'Oreal plant im Rahmen eines Strategiewechsels einige Geschäfte seiner Luxusdivision in den USA zu schließen, wie das französische Kosmetikunternehmen am Freitag mitteilte.

"Die Luxe Division von L'Oreal USA hat intern einen Plan zur Reorganisation und Umgestaltung von Teilen ihres Geschäfts in den nächsten sechs Monaten angekündigt", teilte der Konzern mit. "Im Rahmen dieses Plans wird die Luxe Division einige ihrer Einzelhandelsstandorte schließen und die Investitionen in wachstumsorientierte Geschäftsbereiche wie E-Commerce und Digital vertiefen."

Am Donnerstagabend hatte die Nachrichtenagentur Bloomberg berichtet, dass 400 Arbeitsplätze von den Schließungen der US-Geschäfte und dem Strategiewechsel betroffen seien. "Das Kaufverhalten im Luxussegment hat sich in den USA grundlegend geändert, und L'Oreal USA wird sein Geschäft weiterentwickeln, um diesen neuen Erwartungen und Vorlieben der Verbraucher gerecht zu werden", so der Konzern.

October 09, 2020 05:54 ET (09:54 GMT)

