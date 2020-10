Märkte um 12: DAX geht schnell die Puste aus - Neues Allzeithoch bei Zalando

Nach einem starken Handelsauftakt gibt der DAX seine Kursgewinne zwar wieder ab, notiert aber am Freitagmittag trotzdem noch knapp über 13.000 Punkten. Wird diese wichtige Marke verteidigt, steht einer neuen Kurs-Rallye in Richtung Februar-Allzeithoch (13.795 Punkte) nichts im Wege. Gut möglich ist deshalb, dass der DAX in Kürze Börsengeschichte schreiben wird.

Die Lage an der Frankfurter Börse:

DAX -0,1% 13.028 MDAX +0,1% 27.875 TecDAX +0,0% 3.135 SDAX +0,1% 12.836 Euro Stoxx 50 +0,0% 3.256

Am Freitagmittag standen im DAX zwölf Gewinnern 18 Verlierer gegenüber. Der größte Gewinner war die Aktie von Henkel (WKN: 604843 / ISIN: DE0006048432), die zeitweise um rund zwei Prozent zulegte. Der durch die Corona-Krise in der ersten Jahreshälfte gebeutelte Konsumgüterkonzern traut sich nach Zuwächsen im dritten Quartal wieder eine Prognose für das Gesamtjahr 2020 zu. Anleger reagierten auf diese Nachricht erfreut.

Den vollständigen Artikel lesen ...