Die nächsten Monate werden sich Tractive und Martin Rütter der Aufklärung vieler Mythen über das Thema GPS Tracking, Training mit den Fellnasen und deren Gesundheit widmen, um so Hundehalter auf die Probleme unserer heutigen Zeit aufmerksam zu machen. Des Weiteren wird Martin Rütter eine aktive Rolle in der Weiterentwicklung des GPS Trackers einnehmen und das Tractive Team mit seinem Know-how unterstützen.Weitere Text- und Bildmaterialien zur Kooperation mit Martin Rütter finden Sie hier (https://www.kc-press.de/lookbook/tractive-ist-auf-den-ruetter-gekommen/).Ein verlässlicher PartnerMartin Rütter, bekannt für sein authentisches Auftreten und hohes Ansehen in der deutschen Hundeszene, macht jetzt mit Tractive gemeinsame Sache. "Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit und denken, dass diese Partnerschaft für beide Seiten wirklich sinnvoll ist. Martin ist authentisch, ehrlich und arbeitet ausschließlich mit Partnern zusammen, die ihn wirklich überzeugen. Das ehrt uns natürlich und wir freuen uns, mit ihm als Unterstützung einen soliden Partner im Bereich GPS Tracking für Hunde und Katzen gefunden zu haben", kommentiert Michael Hurnaus, Gründer und CEO von Tractive die neue Kooperation. Abseits von bekannten Themen wie Mythen zur Gassirunde und rund um das Thema Sicherheit, wird sich Martin Rütter weiteren Themen wie der Aufklärung zu GPS Tracking bei Hunden und Katzen widmen. "Wenn einem einmal der Hund ausgebüchst ist und man tausend Tode gestorben ist, will man dies nie wieder erleben. Ich bin begeistert, dass es mittlerweile Innovationen und Technologien gibt, die es uns ermöglichen, dieses Problem zu lösen - und ich halte GPS Tracking für Hunde für eine sehr sinnvolle Sache. Egal wie gut ein Hund erzogen ist, es ist und bleibt ein Lebewesen, das man nicht wie einen Roboter programmieren kann. Deshalb freue ich mich über die Zusammenarbeit" - ergänzt Martin Rütter.Gesucht und gefunden: Hundeprofi Martin Rütter und sein Expertenteam unterstützen Tractive mit ihrem Know-how"Jeder Hundehalter, der denkt, dass sein Hund nie ausbüchsen würde, ist wirklich naiv. Jeder noch so gut erzogene und robuste Hunde kann in eine Situation kommen, in der er aus Angst oder aufgrund seiner Instinkte, spontan seiner Wege geht."Über Tractive"Als Weltmarktführer im Bereich GPS Tracking für Katzen und Hunde möchten wir Haustieren ein sicheres, gesundes und glückliches Leben ermöglichen. Weltweites GPS Tracking, Aktivitätstracking, innovative Sicherheitsfunktionen und stets den neuesten technologischen Pet-Tech-Entwicklungen auf der Spur - wir tun alles mit dem Ziel, dass sich Hunde- und Katzenbesitzer keine Sorgen um ihre Vierbeiner machen müssen. Haustierbesitzer in über 150 Ländern vertrauen auf uns - ein schöner Beweis, dass wir uns auf dem richtigen Weg befinden."Über Martin RütterMartin Rütter ist unangefochten die Nummer 1 unter den Hundetrainern im deutschsprachigen Raum. Er entwickelte DOGS, eine einzigartige Trainingsphilosophie zur individuellen und partnerschaftlichen Ausbildung von Mensch und Hund. Er verfügt über ein Hundeschulen-Netzwerk mit über 120 Standorten und fast 200 ausgebildeten DOGS Coachs. Bis heute hat der Tierpsychologe über 6.500 Mensch-Hund-Teams im Training betreut. Mit seinen TV-Sendungen zieht der Hundeprofi regelmäßig ein Millionen-Publikum vor die Bildschirme, seine Live-Shows haben bereits rund 2 Millionen Zuschauer besucht, der Bestseller-Autor hat über eine Million Bücher und über eine halbe Million DVDs verkauft. Er ist darüber hinaus als tierpsychologischer Berater sowie gefragter Gastreferent an Universitäten und Fachhochschulen aktiv.