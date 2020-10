FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Daimler nach dem Strategietag des Autokonzerns von 50 auf 60 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das Management habe einige ermutigende Äußerungen zum Geschäftsverlauf im dritten Quartal getätigt, schrieb Analyst Tim Rokossa in einer am Freitag vorliegenden Studie. Zudem dürften die Stuttgarter einen sehr starken Free Cashflow von mehr als 3 Milliarden Euro ausweisen./edh/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 09.10.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.10.2020 / 05:01 / GMT



ISIN: DE0007100000

