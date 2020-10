FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Adidas vor Quartalszahlen von 235 auf 240 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Kennziffern des Sportartikelkonzerns dürften leicht über den Unternehmenszielen liegen, schrieb Analystin Jaina Mistry in einer am Freitag vorliegenden Studie./edh/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 08.10.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.10.2020 / 17:43 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000A1EWWW0

