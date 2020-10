Audi produziert den E-Tron GT als erstes vollelektrische Modell in Deutschland. Das Unternehmen hat jetzt Spezifikationen und den Start der Produktion bekannt gegeben. Ende 2020 sollen die ersten Audi E-Tron GT in Neckarsulm vom Band rollen, das meldet die VW-Tochter. Audi verbinde mit der neuen Fertigungsanlage, auf der man parallel auch den Audi R8 herstelle, Hightech und Handwerkskunst. Das Chassis besteht in erster Linie aus "ultrahochfestem" Stahl und Aluminium und wird zu 85 Prozent von 34 Robotern produziert. Audi betont die hohe Präzision der Anlage. ...

