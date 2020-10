DJ Bundesregierung stärkt europäischen Fischern den Rücken

BERLIN (Dow Jones)--Die Bundesregierung drängt bei den Handelsgesprächen mit Großbritannien auf eine harte Linie in der umstrittenen Frage der Fischfangrechte in der Nordsee. "Ich werde die Fischerei nicht für eine Einigung in anderen Sektoren opfern", sagte Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner dem Spiegel, was eine Ministeriumssprecherin bestätigte. "Es kann nur ein gemeinsames Paket geben."

Deutschland hat noch bis zum Jahresende die EU-Ratspräsidentschaft inne. Die Fischereirechte vor der britischen Küste sind eine der größten Hürden in den laufenden Verhandlungen über ein Handelsabkommen nach dem Brexit. Während die EU auf einen möglichst ungehinderten Zugang zu britischen Fischgründen drängt, wollen sie die Briten weitgehend der einheimischen Fischfangflotte vorbehalten.

