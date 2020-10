(shareribs.com) London 09.10.2020 - Der Goldpreis klettert am Freitag deutlich und auch Silber kann sich wieder nach oben bewegen. Gold klettert dabei über die Marke von 1.900 USD. Der Dollar rutscht ab, da über ein neues Stimuluspaket in den USA spekuliert wird. Der US-Dollar rutscht am Freitag ab und macht damit den Weg frei für eine Erholung des Goldpreises. Der Dollar Index verliert 0,3 Prozent ...

