Gold ($): Steht eine größere Trendwende an? Wie tief kann Gold noch fallen?

Gold ($): Eine neue Rallye ist bereits in Arbeit! Gold hat sich an den zurückliegenden Tagen tapfer geschlagen und durch den vermiedenen Bruch der 0.62-Linie (1.846 USD) ein Weiterführen der Korrektur verhindert. Zunächst, denn die momentane Konstellation kann noch nicht als "In trockenen Tüchern" angesehen werden. Gold ($) Langzeit, 21.03.2020 Hinzu kommt auch noch etwas Peche, denn ein eventueller Schlusskurs über dem Widerstand bei 1.910 USD (0.50 Retracement) hätte ein unmissverständliches Signal ...

