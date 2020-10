Nikkei 225 Einen positiven Wochenverlauf gab es an der Börse in Tokyo: Der Nikkei 225 konnte 462 Zähler dazugewinnen und schließt somit auf einem neuen 6-Monatshoch bei 23.647 Punkten. Z Holding (WKN 916008) Z Holding, vor der Umfirmierung bekannt unter Yahoo Japan, gab bekannt, dass die Investmentgesellschaft Capital Research & Management eine Beteiligung von knapp über 5% an der Firma aufgebaut hat. Dies beflügelte den Aktienkurs und es steht ein Gewinn von 9% zu Buche. Zum Factsheet | Kaufen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...