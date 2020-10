… Abwärtstrend! Der große Logistikkonzern aus den USA - mit breitem Angebot bis hin zu Flottenmanagement und Mietservice - wurde jetzt aus der Ecke geholt: JPMorgan stellte das Rating immerhin von "underweight" auf "neutral" hoch. Diskussionspunkt auf Analystenseite ist insbesondere der Wertansatz gebrauchter Lkw.



Rund 2,5 Mrd. $ Marktkapitalisierung bei geschätzt 10 % Umsatzrückgang in diesem Jahr (2019: 8,9 Mrd. $) und einem zu erwartenden Verlust (nach sechs Monaten: - 184 Mio. $). Wird Ryder wieder so profitabel wie 2018, zahlt man weniger als den 10-fachen Gewinn.



Charttechnisch interessant: Der seit 2018 geltende Abwärtskanal wurde schon verlassen. Kürzere Durchschnittslinien (38 und 90 Tage) haben die 200er im September von unten durchstoßen.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



Sie wollen kostenlos und unverbindlich News von Redakteuren der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH? Tragen Sie sich unter www.ichkaufeaktien.de in den Info-Brief ein.

RYDER SYSTEM-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de