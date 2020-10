Wien (www.fondscheck.de) - Allianz Global Investors hat Matt Christensen zum Global Head of Sustainable and Impact Investing ernannt, so die Experten von "FONDS professionell".In dieser Funktion werde er das Angebot der Firma an nachhaltigen und wirkungsorientierten Anlagen ausbauen und die Integration von ESG-Faktoren in das bestehende Produktangebot vorantreiben. ...

