DJ WOCHENVORSCHAU/12. bis 18. Oktober (42. KW)

=== M O N T A G, 12. Oktober 2020 07:45 CH/Seco, vierteljährliche Konjunkturprognose (Oktober) *** 08:00 DE/Großhandelspreise September 10:45 EU/Bundesfinanzminister Scholz, Impulsreferat auf interparlamentarischer EU-Konferenz (online) 10:45 EU/EZB-Direktorin Schnabel, Teilnahme an interparlamentarischer EU-Konferenz (online) *** 11:00 DE/Kabinett, Beratungen zur Corona-Krise, Berlin *** 11:45 SE/Bekanntgabe Nobelpreis für Wirtschaftswissenschaften, Stockholm 12:30 DE/Regierungs-PK, Berlin *** 13:00 US/Weltbank und IWF, Jahrestagung (virtuell), Interview mit EZB-Präsidentin Lagarde *** 13:00 US/Institute of International Finance (IIF), virtuelle Jahrestagung (bis 16.10.), u.a. mit Finanzstaatssekretär Kukies (16:00) und EZB-Vizepräsident De Guindos (17:00) *** 15:45 EU/EZB, Wöchentliche Veränderung der Bestände der Eurosystem-Zentralbanken an Staatsanleihen, Covered Bonds, Unternehmensanleihen und ABS 16:15 DE/Bundesfinanzminister Scholz, Dialog zu "Pandemie, Wirtschaft und Europa - Herausforderungen der Politischen Ökonomie" beim SPD-Wirtschaftsforum, Berlin - Börsenfeiertag US-Anleihemarkt D I E N S T A G, 13. Oktober 2020 *** 07:00 DE/Gerresheimer AG, Ergebnis 3Q (10:00 Telefonkonferenz), Düsseldorf *** 07:00 DE/Fraport AG, Verkehrszahlen September, Frankfurt *** 08:00 DE/Verbraucherpreise September (endgültig) *** 08:00 GB/Arbeitsmarktdaten September 10:00 DE/Bundesverfassungsgericht (BVerfG), mündliche Verhandlung zur Organklage gegen das Freihandelsabkommen Ceta zwischen der EU und Kanada, Karlsruhe 10:00 DE/Bundeskanzlerin Merkel, Rede bei der Jahreskonferenz des European Sustainable Development Network, Berlin *** 11:00 DE/ZEW-Index Konjunkturerwartungen Oktober 11:00 DE/Bundesbank, virtuelle PK zum Finanzstabilitäts- bericht 2020 *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender *** 12:40 US/Johnson & Johnson, Ergebnis 3Q, New Brunswick *** 12:50 US/JP Morgan Chase & Co, Ergebnis 3Q, New York *** 14:00 US/Citigroup Inc, Ergebnis 3Q, New York *** 14:30 US/Weltbank und IWF, Jahrestagung (virtuell), PK zum World Economic Outlook (WEO) *** 14:30 US/Verbraucherpreise September *** 14:30 US/Realeinkommen September 14:30 DE/Bundeskanzlerin Merkel, Teilnahme (virtuell) an der Sitzung des EU-Ausschusses für Regionen *** 16:30 US/Weltbank und IWF, Jahrestagung (virtuell), PK zum Global Financial Stability Report (GFSR) *** - CN/Handelsbilanz September - AT/Opec, Ölmarkt-Monatsbericht M I T T W O C H, 14. Oktober 2020 *** 07:00 NL/ASML Holding NV, Ergebnis 3Q, Veldhoven 07:00 NL/TomTom NV, Ergebnis 3Q, Amsterdam 09:30 DE/Kabinett, Sitzung, Berlin *** 10:00 DE/Wirtschaftsforschungsinstitute, PK zum Herbstgutachten, Berlin 10:00 FR/Internationale Energieagentur, Monatsbericht zum Ölmarkt *** 10:50 EU/EZB, Zuteilung von Dollar-Tendern mit 7- und 84-tägiger Laufzeit *** 11:00 EU/Industrieproduktion August 11:30 DE/Zuteilung Aufstockung 30-jährige Bundesanleihe über 1 Mrd EUR *** 11:55 US/Unitedhealth Group Inc, Ergebnis 3Q, Minneapolis *** 12:45 US/Bank of America Corp, Ergebnis 3Q, Charlotte 13:00 DE/Regierungs-PK, Berlin *** 13:00 US/Institute of International Finance (IIF), Fortsetzung virtuelle Jahrestagung (bis 16.10.), u.a. mit Fed-Vice- Chairman Clarida (15:00) und EZB-Ratsmitglied Knot (18:00) 13:00 IE/EZB-Direktor Mersch, Teilnahme am Webinar des Institute of International and European Affairs (IIEA) *** 13:25 US/Goldman Sachs Group Inc, Ergebnis 3Q, New York *** 13:50 US/Wells Fargo & Co, Ergebnis 3Q, San Francisco *** 14:00 US/Weltbank und IWF, Jahrestagung (virtuell), PK zum Fiscal Monitor 14:15 EU/EZB-Chefvolkswirt Lane, Rede bei einer SUERF-Konferenz (online) *** 14:30 US/Erzeugerpreise September 15:25 EU/SSM-Chef Enria, Rede beim Webinar des Systemic Risk Council *** 17:15 US/Weltbank und IWF, Jahrestagung (virtuell), PK zum Treffen der G20-Finanzminister und -Notenbankgouverneure *** 18:30 DE/Metro AG, Jahresumsatz, Düsseldorf *** 22:10 US/Alcoa Inc, Ergebnis 3Q, Pittsburgh *** 22:15 US/United Airlines Holdings Inc, Ergebnis 3Q, Chicago 22:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API) *** - DE/Bundeswirtschaftsministerium, Monatsbericht zur wirtschaftlichen Lage Oktober D O N N E R S T A G, 15. Oktober 2020 *** 03:30 CN/Verbraucherpreise September *** 07:00 CH/Roche Holding AG, Umsatz 9 Monate, Basel 09:00 EU/informelle Tagung der Minister für Telekommunikation (per Videokonferenz), gg 12:45 PK von Bundeswirtschaftsminister Altmaier 10:00 DE/Bundesverband deutscher Banken, Telefonkonferenz zur Jahrestagung von Weltbank und IWF *** 12:30 US/Institute of International Finance (IIF), Fortsetzung virtuelle Jahrestagung (bis 16.10.), u.a. mit Fed-Vice-Chairman für Bankenaufsicht Quarles (17:00) und Eba-Chef Campa (18:00) *** 13:00 US/Walgreens Boots Alliance Inc, Ergebnis 4Q, Deerfield *** 13:15 US/Morgan Stanley, Ergebnis 3Q, New York *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) *** 14:30 US/Empire State Manufacturing Index Oktober *** 14:30 US/Import- und Exportpreise September *** 14:30 US/Philadelphia-Fed-Index Oktober *** 16:45 US/Weltbank und IWF, Jahrestagung (virtuell), PK Lenkungsausschuss IMFC *** 17:00 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) *** 17:45 FR/LVMH, Umsatz 3Q, Paris 18:00 DE/Bundesfinanzminister Scholz, Rede (virtuell) auf dem SPD-Digitalkongress *** 23:30 GB/Rio Tinto plc, Operation Report 3Q, London *** - EU/Gipfeltreffen der Staats- und Regierungschefs (bis 16.10.), Brüssel *** - DE/Hochtief AG, Ergebnis 3Q, Essen - DE/Übertragungsnetzbetreiber, Festlegung der Höhe der EEG-Umlage für 2021, Berlin F R E I T A G, 16. Oktober 2020 *** 03:00 US/Zweite TV-Debatte zwischen den Präsidentschaftskandidaten Trump und Biden *** 08:00 EU/Acea, Pkw-Neuzulassungen September 11:00 DE/Regierungs-PK, Berlin *** 11:00 EU/Verbraucherpreise September *** 11:00 EU/Handelsbilanz August *** 14:30 US/Einzelhandelsumsatz September *** 15:15 US/Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung September *** 16:00 US/Index der Verbraucherstimmung der Universität Michigan Oktober (1. Umfrage) *** 16:00 US/Lagerbestände August - DE/Eurex, Kleiner Verfallstag für Aktienindex-Optionen - EU/Ratingüberprüfung für Großbritannien (Moody's) S A M S T A G, 17. Oktober 2020 - NZ/Parlamentswahlen in Neuseeland S O N N T A G, 18. Oktober 2020 - BO/Präsidenten- und Parlamentswahlen in Bolivien ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich

einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termine ohne Uhrzeit stehen im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/dgm

(END) Dow Jones Newswires

October 09, 2020 08:43 ET (12:43 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.