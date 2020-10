DJ WOCHENVORSCHAU/19. bis 25. Oktober (43. KW)

=== M O N T A G, 19. Oktober 2020 *** 04:00 CN/BIP 3Q *** 04:00 CN/Industrieproduktion September *** 07:00 NL/Philips NV, Ergebnis 3Q, Eindhoven *** 08:00 DE/Auftragsbestand und -reichweite verarbeitendes Gewerbe August 09:30 DE/Munich Re, virtuelles PG mit Ausblick auf die Vertragserneuerungsrunde zum 1. Januar 2021 *** 10:00 DE/Asien-Pazifik-Konferenz der Deutschen Wirtschaft (APK), Teilnahme (digital) von Bundeskanzlerin Merkel, Bundeswirtschaftsminister Altmaier und Siemens-Chef Kaeser 14:00 DE/Hannover Rück SE, PK (virtuell) zum deutschen Rückversicherungsmarkt und Ausblick auf die Vertragserneuerungsrunde zum 1. Januar 2021 *** 15:45 EU/EZB, Wöchentliche Veränderung der Bestände der Eurosystem-Zentralbanken an Staatsanleihen, Covered Bonds, Unternehmensanleihen und ABS *** 22:05 US/IBM Corp, Ergebnis 3Q, Armonk *** 23:30 AU/BHP Group, Produktionsbericht 1Q, Melbourne D I E N S T A G, 20. Oktober 2020 03:00 CH/Logitech International SA, Ergebnis 2Q, Romanel-sur-Morges *** 06:45 CH/UBS AG, Ergebnis 3Q, Zürich *** 07:00 DE/Sartorius AG, Ergebnis 9 Monate, Göttingen 07:20 SE/Volvo AB, Ergebnis 3Q, Göteborg *** 07:30 FR/Danone SA, Umsatz 3Q, Paris *** 08:00 DE/Erzeugerpreise September 08:00 DE/Villeroy & Boch AG (V&B), Ergebnis 9 Monate, Mettlach *** 08:00 CH/Handelsbilanz September *** 08:00 GB/Reckitt Benckiser Group plc, Interim Management Statement 3Q, Windsor *** 10:00 EU/EZB, Leistungsbilanz Eurozone August *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender 11:30 DE/Zuteilung Aufstockung 2-jährige Bundesschatzanweisung über 4 Mrd EUR *** 13:00 US/Philip Morris International Inc, Ergebnis 3Q, New York *** 13:00 US/Procter & Gamble Co, Ergebnis 1Q, Cincinnati *** 14:30 US/Baubeginne/-genehmigungen September *** 17:40 FR/Vivendi SA, Umsatz 3Q, Paris *** 17:45 FR/Vinci SA, Umsatz 3Q, Paris *** 19:00 AT/Telekom Austria AG, Ergebnis 3Q, Wien *** 22:00 US/Netflix Inc, Ergebnis 3Q, Los Gatos 22:01 US/Texas Instruments Inc, Ergebnis 3Q, Dallas 22:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API) M I T T W O C H, 21. Oktober 2020 *** 07:00 DE/Software AG, Ergebnis 3Q, Darmstadt 07:00 SE/Telefon AB LM Ericsson, Ergebnis 3Q, Stockholm 07:00 NL/Akzo Nobel NV, Ergebnis 3Q, Amsterdam 07:00 CH/Zur Rose Group AG, Trading Update 3Q, Frauenfeld *** 07:15 CH/Nestle SA, Umsatz 9 Monate, Vevey *** 08:00 GB/Verbraucherpreise September *** 08:15 ES/Iberdrola SA, Ergebnis 9 Monate, Bilbao *** 10:50 EU/EZB, Zuteilung von Dollar-Tendern mit 7- und 84-tägiger Laufzeit 11:35 DE/Bundeswirtschaftsminister Altmaier und EU- Binnenmarktkommissar Breton, Keynotes bei EU-Konferenz zur öffentlichen Beschaffung (online) *** 13:30 US/Abbott Laboratories, Ergebnis 3Q, Abbott Park *** 13:30 US/Verizon Communications Inc, Ergebnis 3Q, New York *** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) *** 20:00 US/Fed, Beige Book D O N N E R S T A G, 22. Oktober 2020 *** 00:01 DE/Bundesfinanzministerium, Monatsbericht Oktober mit Entwicklung der Steuereinnahmen 07:00 DE/Adva Optical Networking SE, Ergebnis 3Q, Martinsried 07:00 CH/STMicroelectronics NV, ausführliches Ergebnis 3Q, Genf *** 07:30 FR/Schneider Electric SA, Umsatz 3Q, Rueil-Malmaison *** 07:30 FR/Pernod-Ricard SA, Umsatz 1Q, Paris *** 08:00 DE/GfK-Konsumklimaindikator November 08:00 DE/Amadeus Fire AG, Ergebnis 9 Monate, Frankfurt *** 08:00 GB/Relx plc, Trading Update 9 Monate, London *** 08:00 GB/Anglo American plc, Production Report 3Q, London *** 08:00 NL/Unilever NV, Trading Statement 3Q, Rotterdam *** 08:45 FR/Geschäftsklimaindex Oktober *** 11:00 EU/Öffentliche Finanzen 2019 (2. Veröffentlichung) *** 11:00 EU/Öffentlicher Schuldenstand 2Q 11:00 EU/Öffentliches Defizit 2Q *** 11:30 FI/Kone Oyj, Ergebnis 9 Monate, Espoo *** 12:00 US/Dow Inc, Ergebnis 3Q, Midland *** 12:55 US/Coca-Cola Co, Ergebnis 3Q, Atlanta *** 13:00 US/AT&T Inc, Ergebnis 3Q, Dallas *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) *** 16:00 US/Index der Frühindikatoren September *** 16:00 US/Verkauf bestehender Häuser September *** 16:00 EU/Index Verbrauchervertrauen Eurozone Oktober (Vorabschätzung) *** 17:45 FR/Kering SA, Umsatz 3Q, Paris 17:45 FR/Accor SA, Umsatz 3Q, Evry 17:45 FR/Michelin, Umsatz 9 Monate, Clermont-Ferrand *** 18:00 FR/L'Oreal SA, Umsatz 3Q, Clichy *** 22:02 US/Intel Corp, Ergebnis 3Q, Santa Clara - DE/Verdi sowie DBB Beamtenbund und Tarifunion, 3. Runde der Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen (bis 23.10.), Potsdam F R E I T A G, 23. Oktober 2020 *** 03:00 US/Dritte TV-Debatte zwischen den Präsidentschaftskandidaten Trump und Biden *** 06:50 CH/ABB Ltd, Ergebnis 3Q, Zürich *** 07:00 DE/Daimler AG, Ergebnis 3Q, Stuttgart *** 07:00 DE/Ceconomy AG, Jahresumsatz, Düsseldorf 07:00 DE/KWS Saat SE & Co KGaA, Jahresergebnis (10:00 Telefonkonferenz), Einbeck 07:00 NL/Signify NV, Ergebnis 3Q, Eindhoven *** 07:20 FR/Air Liquide SA, Umsatz 3Q, Paris 07:30 FR/Renault SA, Umsatz 3Q, Boulogne-Billancourt *** 08:00 EU/Acea, Nfz-Neuzulassungen September 08:00 DE/Atoss Software AG, Ergebnis 9 Monate, München *** 08:00 GB/Barclays plc, Ergebnis 3Q, London 08:00 GB/London Stock Exchange plc (LSE), Trading Statement 3Q, London *** 09:15 FR/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes und nicht- verarbeitendes Gewerbe Oktober (1. Veröffentlichung) *** 09:30 DE/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes und nicht- verarbeitendes Gewerbe Oktober (1. Veröffentlichung) *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes und nicht- verarbeitendes Gewerbe Eurozone Oktober (1. Veröffentlichung) *** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes und nicht- verarbeitendes Gewerbe Oktober (1. Veröffentlichung) *** 13:00 US/American Express Co, Ergebnis 3Q, New York *** 15:00 BE/Geschäftsklimaindex Oktober *** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe und Service Markit Oktober (1. Veröffentlichung) - EU/Ratingüberprüfungen für Griechenland (S&P), Großbritannien (S&P), Italien (S&P), Rumänien (Moody's), Island (Fitch), Niederlande (Fitch), EFSF (S&P) S A M S T A G, 24. Oktober 2020 - US/Fed, Beginn der "Blackout Period" (Schweigeperiode) für die US-Geldpolitiker vor der nächsten FOMC-Sitzung S O N N T A G, 25. Oktober 2020 - LT/Parlamentswahlen in Litauen (2. Runde) ===

