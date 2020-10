DGAP-News: SPORTTOTAL AG / Schlagwort(e): Hauptversammlung

SPORTTOTAL AG: Hauptversammlung macht Weg für Finanzierung der weiteren Expansion frei



09.10.2020 / 15:38

Corporate News

SPORTTOTAL AG: Hauptversammlung macht Weg für Finanzierung der weiteren Expansion frei

- Hauptversammlung billigt neues Genehmigtes Kapital und die Ausgabe von Wandelanleihen

- Ralf Reichert als Aufsichtsratsmitglied bestätigt

- Strategischer Fokus auf Expansion im Segment DIGITAL

Köln, 9. Oktober 2020. Die Hauptversammlung der SPORTTOTAL AG, die in diesem Jahr erstmals digital stattfand und vom Sitz des Unternehmens in Köln übertragen wurde, hat den Weg für die Finanzierung der weiteren Expansion der SPORTTOTAL freigemacht. Mit der Billigung eines neuen Genehmigten Kapitals in Höhe von 15,5 Mio. Euro und eines Bedingten Kapitals zur Ausgabe von Wandelschuldverschreibungen in Höhe von bis zu rund 50 Mio. Euro ermöglicht die Hauptversammlung der Gesellschaft volle Flexibilität bei der Finanzierung ihrer Ausbaupläne. Das unterstreicht das Vertrauen der Aktionäre in das Geschäftsmodell von SPORTTOTAL trotz operativer und marktbedingter Herausforderungen. Sämtliche Vorschläge der Verwaltung wurden mit großer Mehrheit des anwesenden stimmberechtigten Kapitals angenommen. Ralf Reichert wurde als Aufsichtsrat von der Hauptversammlung bestätigt. SPORTTOTAL will sich, wie CEO Peter Lauterbach in seiner Vorstandsrede ausführte, in den nächsten Monaten auf die weitere Expansion im Segment DIGITAL konzentrieren und dabei unter anderem das selbst entwickelte KI-basierte Kamerasystem einsetzen.

Vorstand und amtierender Aufsichtsrat entlastet

Der Vorstand der SPORTTOTAL AG und der amtierende Aufsichtsrat wurden mit deutlicher Mehrheit entlastet. Ebenso klar fiel das Votum des stimmberechtigten Kapitals für eine Vertagung der Entlastung des ehemaligen Aufsichtsratsmitglieds Jean Fuchs aus. Hintergrund der Vertagung ist ein gegen ihn laufendes Ermittlungsverfahren der Staatsanwaltschaft Köln wegen des Verdachts der Untreue und der Verletzung seiner Geheimhaltungspflicht als Aufsichtsrat der SPORTTOTAL AG und SPORTTOTAL INTERNATIONAL S.A.

RSM GmbH zum Abschlussprüfer gewählt

Zum Abschlussprüfer und Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2020 wurde die Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft RSM GmbH, Stuttgart, gewählt.



Ralf Reichert als Aufsichtsrat bestätigt

Nachdem Jean Fuchs im Dezember 2019 sein Aufsichtsratmandat niedergelegt hatte, wurde Ralf Reichert am 8. Januar 2020 vom Amtsgericht Köln bis zur nächsten ordentlichen Hauptversammlung bestellt. Die Hauptversammlung hat ihn bei der Wahl nun als Aufsichtsrat bestätigt. Ralf Reichert ist Geschäftsführer der ESL Gaming GmbH, Köln, sowie Mitglied des Beirats der Gamescom und des Medien-Digital-Land NRW und hat eine hohe Expertise bei digitalen Geschäftsmodellen.



Über die SPORTTOTAL AG:

Die SPORTTOTAL AG (ISIN: DE000A1EMG56) mit Sitz in Köln ist ein Technologie- und Medienunternehmen, das im schnell skalierbaren Digitalgeschäft mit Video-Plattformen und Communities (DIGITAL), im margenstarken nationalen und internationalen Projektgeschäft (VENUES) sowie im Geschäft mit Live-Events (LIVE) wächst. Das 1979 gegründete Unternehmen betreibt mit sporttotal.tv ein hochfrequentiertes, wachstumsstarkes Portal für Online-Sportvideos und Live-Streaming. Dabei stattet das Unternehmen Sportvereine mit einer speziellen Kameratechnik aus, die es erlaubt, Sportereignisse in hoher Qualität und vollautomatisch live auf sporttotal.tv zu übertragen. Zum weiteren Leistungsportfolio der SPORTTOTAL AG zählen die technische Ausrüstung von Rennstrecken und Sportstätten sowie die Produktion und Vermarktung von Sportevents wie dem ADAC TOTAL 24-Stunden-Rennen am Nürburgring. Darüber hinaus produziert die SPORTTOTAL AG Content für namhafte Unternehmen wie Porsche, Audi, Mercedes/AMG, Red Bull oder VW, betreibt den linearen Fernsehsender DABEI und veranstaltet hochwertige Live-Erlebnisse wie die Porsche Experience.

