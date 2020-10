DGAP-News: EXASOL AG / Schlagwort(e): Kooperation

09.10.2020 / 15:41

Exasol ist neuer Partner des Deutschen Fußball-Bundes Der DFB will die Leistungsfähigkeit der Exasol-Datenbank nutzen, um seine Analytics-Projekte voranzutreiben



Nürnberg, den 9. Oktober 2020 - Die Exasol AG, Hersteller einer leistungsstarken und hoch performanten In-Memory-Analytics-Datenbank, ist neuer Partner des Deutschen Fußball-Bundes. Die Kooperation umfasst eine Zusammenarbeit mit der Nationalmannschaft, Frauen-Nationalmannschaft und U 21-Nationalmannschaft sowie der DFB-Akademie. Die Partnerschaft eröffnet dem DFB darüber hinaus neue Möglichkeiten, von der innovativen Datenbank-Lösung von Exasol im Bereich der Datenanalyse zu profitieren.



"Um im internationalen Wettbewerb an der Spitze zu bleiben, brauchen wir starke Partner. Datenanalysen und Business Intelligence sind für uns ein Schlüssel für weitere Innovationen. Mit Exasol haben wir nun ein weiteres Unternehmen an unserer Seite, das über ein hohes Maß an technologischer Kompetenz verfügt", sagt Oliver Bierhoff, DFB-Direktor Nationalmannschaften und Akademie. Holger Blask, Geschäftsführer Marketing & Vertrieb der DFB GmbH: "Wir freuen uns sehr, mit Exasol einen neuen innovativen Partner für den DFB gefunden zu haben. Die analytische Datenbank-Technologie von Exasol kann uns künftig dabei helfen, die stetig wachsenden Datenberge beim DFB zielgerichtet zu nutzen."



"Diese Partnerschaft bedeutet uns sehr viel", sagte Aaron Auld, CEO von Exasol. "Wir arbeiten bereits seit einiger Zeit mit Unternehmen im Bereich Sports-Analytics zusammen und unterstützen diese ganz gezielt, ihre Sport-Daten auszuwerten. Als Partner des DFB gehen wir in dieser Richtung noch einen Schritt weiter. Wir sind überzeugt, dass die Zukunft des Sports darin liegt, die menschliche Kreativität und Erfahrung mit leistungsstarken Data-Insights zu kombinieren. Unser gesamtes Unternehmen ist unglaublich stolz darauf, den DFB in seinem Bestreben zu unterstützen, wirklich datengetrieben zu werden - und schneller zu sein als seine Wettbewerber." Über die Exasol AG Exasol bietet eine leistungsstarke und hoch performante In-Memory-Analytics-Datenbank. Dank ihrer Performance, Skalierbarkeit und Benutzerfreundlichkeit lassen sich Milliarden von Zeilen in wenigen Sekunden analysieren, hochleistungsfähige Analysen sicher in der Cloud oder On-Premises ausführen sowie reibungslose Analysen mit Self-Indexing durchführen, die die Performance automatisch optimiert. Die Kosten für Datenanalysen sind dabei immer transparent. Weitere Informationen zu Exasol unter www.exasol.com/de/ Für weitere Informationen besuchen Sie uns unter www.exasol.com/de und folgen Sie uns auf LinkedIn und Twitter. Kontakt: PRESSE - DACH Grit Lange

Tel.: +49 (0) 911 23991 - 309

E-Mail: grit.lange@exasol.com

INVESTOR RELATIONS Jochen Reichert

Tel: +49 (0)9112399114

Email: ir@exasol.com

