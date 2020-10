Den dritten Tag in Folge geht es am Freitag an der Wall Street nach oben.Den letzten Tag der Woche startete der Dow Jones 0,38 Prozent im Plus bei 28533,61 Punkten. 28425,51Sollte diese Tendenz bis zum Handelsende Bestand haben, könnten die US-Börsen ihre höchsten Wochengewinne seit Ende August einfahren. Per Vortag liegen Dow & Co. zwischen 2,7 und 3,1 Prozent im Plus.Weiter stützt laut Börsianern die Hoffnung auf die Verabschiedung eines Konjunkturpaketes durch die Politik ...

Den vollständigen Artikel lesen ...