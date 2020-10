Kommende Woche steht mit dem Amazon Prime Day mal wieder ein Shopping-Event an, das für Rekordumsätze im E-Commerce sorgen dürfte. Hier erfahrt ihr, was es an Schnäppchen geben wird. Der Prime Day* beginnt am Dienstag, den 13. Oktober, um 00:01 Uhr und läuft 48 Stunden. Bis Mittwoch, den 14. Oktober, um 23:59 Uhr profitieren Prime-Mitglieder von mehr als einer Million Angeboten - wobei Amazon hier die Angebote in 19 Ländern zusammenzählt. Neben den Blitzangeboten, die ihr erst 24 Stunden im Voraus sehen könnt und an die ihr euch gegebenenfalls via App oder Assistant erinnern...

