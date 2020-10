Der kirgisische Präsident Dscheenbekow hat nach Angaben des Deutschlandfunks Ministerpräsident Boronow und dessen Regierungsmannschaft offiziell entlassen. Das teilte sein Büro mit. Boronow hatte seinen Rücktritt bereits vor einigen Tagen angesichts der Unruhen im Land erklärt. Auch Präsident Dscheenbekow selbst, der Boronow nahesteht, ist nach eigenen Angaben inzwischen bereit, sein Amt zur Verfügung zu stellen. Sobald ein Termin für Neuwahlen festgelegt sei, könnte er zurücktreten, um das Chaos in Kirgistan zu beenden, teilte er mit. Dscheenbekows Gegnern war es vor wenigen Tagen gelungen, dessen Amtsvorgänger Atambajew aus dem Gefängnis zu befreien.Nach der Parlamentswahl am vergangenen Sonntag war es zu gewaltsamen Protesten in dem zentralasiatischen Land gekommen, weil Betrugsvorwürfe im Raum standen. Die Wahlkommission annullierte daraufhin das Wahlergebnis.

Den vollständigen Artikel lesen ...