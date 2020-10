DJ PTA-News: Beteiligungen im Baltikum AG: Herr Ralf Bake ist bereit als Aufsichtsratsmitglied der Valora Effekten Handel AG zurückzutreten

Heidenheim (pta028/09.10.2020/16:04) - Am Montag, den 28.09.2020, fanden in Mannheim drei Gerichtsverhandlungen bezüglich der Anfechtungsklagen der Hauptversammlungen 2017, 2018 und 2019 der Valora Effekten Handel AG am Landgericht statt.

Die Vorsitzende Richterin versuchte zu Beginn der Verhandlung einen Vergleich zu erzielen.

Herr Wolfgang Wilhelm Reich, als einer der Kläger, schlug vor, dass sämtliche Verfahren einvernehmlich beendet werden können, sollte Herr Ralf Bake als Aufsichtsratsmitglied der Valora Effekten Handel AG zurücktreten.

Herr Ralf Bake teilte mit, dass er bereit sei, als Aufsichtsratsmitglied zurückzutreten, wenn sämtliche Verfahren gegen die Valora Effekten Handel AG damit einvernehmlich beendet werden könnten.

Die Beteiligungen im Baltikum AG würde es begrüßen, wenn Herr Ralf Bake als Aufsichtsratsmitglied zurücktreten würde, um den Weg für einen Neuanfang bei der Valora Effekten Handel AG frei zu machen.

Die Außendarstellung der Valora Effekten Handel AG ist seit der Wahl von Herrn Ralf Bake zum Aufsichtsratsmitglied katastrophal.

Herr Ralf Bake wurde in der Hauptversammlung am 28.05.2018 gewählt. An diesem Tag der Hauptversammlung lag der Kurs der Valora Effekten Handel AG bei 2,48 Euro.

Aktuell notiert die Aktie der Valora Effekten Handel AG bei 1,22 Euro.

In der Amtszeit von Herrn Ralf Bake fiel der Kurs somit um 1,26 Euro, bzw. um 50,81 %.

Laut Aussagen im Geschäftsbericht beliefen sich die bisherigen Aufwendungen für Rechts- und Beratungskosten in den vergangenen drei Jahren auf insgesamt über 350.000,00 Euro.

