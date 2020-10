Schon in der kommenden Woche könnte der Chiphersteller AMD den FPGA-Spezialisten Xilinx kaufen und so weiter zu Intel aufschließen. Rund 30 Milliarden US-Dollar könnte der Deal wert sein. Wie das Wall Street Journal (WSJ) berichtet, befinden sich AMD und Xilinx in Übernahmegesprächen. Das will das Blatt von Insidern, die mit der Sache vertraut sind, erfahren haben. AMD könnte Xilinx per Aktien-Tausch kaufen Danach soll AMD der Deal bis zu 30 Milliarden Dollar wert sein. Die Marktbewertung von Xilinx lag am Donnerstag bei rund 26 Milliarden Dollar. Ob es tatsächlich zu dem Deal ...

