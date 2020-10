Manchmal ist auch die AKTIONÄR-Redaktion noch überrascht: In Sachen Mobile-Gaming sind in China vor allem Tencent und Netease führend. Dass auch Alibaba künftig tatsächlich ein Wörtchen in diesem Bereich mitreden könnte, war dieser Tage eher beiläufig zu erfahren. Zwei Quellen spielen dabei eine Rolle.Eine Recherche am Bloomberg-Terminal zu Chinas Mobile-Games zeigt unter "Top-Selling Games" in den Top 5 unter anderem "SanGuoZhi" von Aligames. Bei der South China Morning Post findet sich zudem ein ...

Den vollständigen Artikel lesen ...