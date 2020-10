Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Während in Italien die Renditen neue historische Tiefs markieren, gibt es bei deutsche Renten seit Monaten nur wenig Neues zu verzeichnen, so die Analysten der Helaba.Auch im EZB-Rat würden sich altbekannte Muster wiederholen: Einige Mitglieder würden mit Blick auf die jüngste Inflationsentwicklung neue Maßnahmen fordern, andere wollten angesichts der positiven Entwicklung an den Kapitalmärkten bereits wieder das monatliche Ankaufvolumen drosseln. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...