Einstellung Aufnahme

ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen

CA5595951032 Magnolia Colombia Ltd. 05.10.2020 CA36468F1053 Gamesquare Esports Inc. 12.10.2020 Tausch 5.8:1

