Mitteilungspflichten für Inhaber wesentlicher Beteiligungen gemäß § 43 WpHG

Aachen (pta032/09.10.2020/17:07) - Veröffentlichung einer Mitteilung nach § 43 WpHG

Beteiligungsmeldung

Der Schumag Aktiengesellschaft mit Sitz in Aachen (die "Gesellschaft") ist in einer Mitteilung nach § 43 WpHG für die Nomainvest S.A., Eupen/Belgien, als Meldepflichtige (die "Meldepflichtige") im Zusammenhang mit deren Stimmrechtsmitteilung vom 17.09.2020 nach §§ 33 ff. WpHG bezüglich der Überschreitung der Schwelle von 30 % Folgendes ergänzend mitgeteilt worden:

1. Ziele gemäß § 43 Abs. 1 Satz 1 i.V.m. Satz 3 Nr. 1 WpHG: Die Investition wird als langfristiges strategisches Investment betrachtet.

2. Ziele gemäß § 43 Abs. 1 Satz 1 i.V.m. Satz 3 Nr. 2 WpHG: Die Meldepflichtige beabsichtigt derzeit nicht, innerhalb der nächsten zwölf Monate weitere Stimmrechte durch Erwerb oder auf sonstige Weise direkt oder indirekt zu erlangen.

3. Ziele gemäß § 43 Abs. 1 Satz 1 i.V.m. Satz 3 Nr. 3 WpHG: Die Meldepflichtige verfügt über Repräsentanz im Aufsichtsrat der Gesellschaft. Es wird darüber hinaus nicht angestrebt, Einfluss auf die Besetzung von Verwaltungs-, Leitungs- und Aufsichtsorganen der SCHUMAG Aktiengesellschaft zu nehmen.

4. Ziele gemäß § 43 Abs. 1 Satz 1 i.V.m. Satz 3 Nr. 4 WpHG: Die Meldepflichtige strebt keine wesentliche Änderung der Kapitalstruktur der Gesellschaft, insbesondere im Hinblick auf das Verhältnis von Eigen- und Fremdfinanzierung und die Dividendenpolitik an.

5. Angabe zur Mittelherkunft gemäß § 43 Abs. 1 Satz 1 i.V.m. Satz 4 WpHG: Der Erwerb der Stimmrechte wurde vollständig aus Eigenmitteln finanziert.

Aussender: Schumag Aktiengesellschaft Adresse: Nerscheider Weg 170, 52076 Aachen Land: Deutschland Ansprechpartner: Marian Bogatzki Tel.: +49 2408 12-320 E-Mail: marian.bogatzki@schumag.de Website: www.schumag.de

ISIN(s): DE0007216707 (Aktie) Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt, Düsseldorf; Freiverkehr in Stuttgart, Freiverkehr in Hamburg; Freiverkehr in Berlin

