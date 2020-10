Wird das jetzt zum Dauerzustand? Walt Disney wird nach "Mulan" auch den Pixar-Animationsfilm "Soul" nicht in die Kinos bringen. Der Entertainment-Gigant wird "Soul" am 25. Dezember in seinem Streamingdienst Disney+ veröffentlichen. Grund ist die Corona-Pandemie, bei der nach wie vor keine Entspannung in Sicht ist.Überraschend kommt Disneys Schritt deswegen nicht. Vor wenigen Tagen hatte die zweitgrößte Kinokette der Welt, Cineworld, die vorübergehende Schließung ihrer 663 Kinos in den USA und Großbritannien ...

Den vollständigen Artikel lesen ...