Der staatliche Pensionsfonds des Königreichs Norwegen ist der größte Staatsfonds der Welt, er selbst firmiert unter dem Namen "Government Pension Fund Global'.Der sekündlich ermittelte öffentliche Marktwert des Fonds beträgt heute 10.672.441.094.414 norwegische Kronen, was aktuell 1.162,525 Milliarden US-Dollar oder 984,31 Milliarden Euro entspricht.Ein Blick auf die Webseite beschreibt als Ziel seiner Einsetzung sicherzustellen, dass ein verantwortungsvolles und langfristiges Management der norwegischen Öl- und Gasressourcen auf eine Art und Weise umgesetzt wird, dass dieser Reichtum heutige und zukünftige Generationen begünstigt.Zentral für seine Anlagestrategie sind nachhaltige Investments. Unter Nachhaltigkeit werden drei Themenbereiche subsumiert: Umwelt, Soziales und eine gute Unternehmensführung. In Anlehnung an die englische Übersetzung spricht man auch von Environmental, Social und Governance (ESG).

