DJ Aktien Schweiz schließen etwas fester - Pharmawerte fest

ZÜRICH (Dow Jones)--Der schweizerische Aktienmarkt hat am Freitag den zweiten Tag in Folge mit Gewinnen geschlossen. Allerdings hielten sich die Aufschläge in Grenzen, weil gegenwärtig drückende und treibende Faktoren am Werk sind. Während die Sorgen wegen der zweiten Corona-Welle präsent blieben, stützte zum Wochenausklang nochmals die Hoffnung auf ein US-Konjunkturpaket. Zuletzt waren die Verhandlungen zwischen Republikanern und Demokraten über ein abgespecktes Hilfsprogramm wieder aufgenommen worden. Unterstützung kam auch aus China, wo der im September gestiegene Caixin-Einkaufsmanagerindex für den Dienstleistungssektor den zuvor bereits bekannt gewordenen positiven Eindruck des offiziellen Index untermauerte.

Der SMI gewann 0,5 Prozent auf 10.320 Punkte. Unter den 20 SMI-Werten standen sich zehn Kursverlierer und neun -gewinner gegenüber, unverändert schloss eine Aktie. Umgesetzt wurden 34,73 (zuvor: 39,37) Millionen Aktien. Die Kursbewegungen bei den Einzelwerten zeigten eine Tendenz zur Vorsicht. So stiegen die großen defensiven Pharmawerte Novartis (+0,8 Prozent) und Roche (+1,8 Prozent) überdurchschnittlich stark. Dagegen blieb ein Zykliker wie Lafargeholcim (-0,7 Prozent) hinter dem Markt zurück.

Finanzwerte zeigten sich überwiegend leichter. Die Branche hat mit den niedrigen Zinsen zu kämpfen. UBS und Credit Suisse verloren jeweils gut 1 Prozent. Bei den Versicherern fielen Zurich Insurance um 1,3 Prozent.

Gegen diesen Trend lief die Aktie des Vermögensverwalters Partners Group aus Baar im Kanton Zug um 1,6 Prozent nach oben.

October 09, 2020 11:40 ET (15:40 GMT)

