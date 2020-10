Daimler kommt. In den nächsten Jahren will der Automobil-Hersteller zum weltweit führenden Elektro-Autobauer werden. Dazu sollen in nächster Zeit einige neue Elektrofahrzeuge auf den Markt kommen. 2021 beispielsweise die Luxuslimousine EQS - ein Auto auf Basis der S-Klasse. Die Deutsche Bank sieht die Entwicklung bei Daimler positiv und setzt das Kursziel nach oben.Daimler-Chef Ola Källenius strebt "die führende Position" bei Elektroantrieben und Fahrzeug-Software an. Man strebe bis 2025 bei Mercedes-Benz ...

Den vollständigen Artikel lesen ...