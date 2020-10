Bereits seit ca. 2 Jahren ist das Thema langfristig sehr erfolgsversprechender Aktieninvestments in Unternehmen der Erzeugung erneuerbarer Energien (vor allem Solar- und Windenergie, jedoch natürlich auch Wasserkraft und Geothermie) weltweit immer mehr in aller Munde.Und dies auch völlig zu Recht, sollte nach den Projektionen des international führenden Energieforschungsinstituts der USA, der Energy Information Administration (EIA), doch alleine schon von 2020 - 2030 die um rd. 20 % auf etwa 31 Bio. KWh ansteigende weltweite Stromerzeugung per Ende 2030 bereits zu rd. 40 % durch die Nutzung erneuerbarer Energiequellen (incl. Wasserkraft) gedeckt sein, während dieser Anteil umweltfreundlicher Energieträger per Ende 2020 erst bei rd. 31 % liegen dürfte.

Den vollständigen Artikel lesen ...