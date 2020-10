In der Kalenderwoche 41 (05.10. bis 09.10.2020) kündigen sich die nächsten Neuemissionen am KMU-Anleihemarkt an. So begibt die Joh. Friedrich Behrens AG eine fünfjährige Unternehmensanleihe (ISIN: DE000A3H2SM7) mit einem Emissionsvolumen von bis zu 15,0 Mio. Euro. Die nunmehr vierte Behrens-Anleihe soll jährlich mit 7,25% verzinst werden und der Refinanzierung der im November fälligen Behrens-Anleihe 2015/20 dienen. Sowohl das öffentliche Zeichnungsangebot als auch das Umtauschangebot für die Anleihe 2015/20 haben bereits am 08. Oktober 2020 begonnen und laufen gut vier Wochen. Zudem hat die Joh. Friedrich Behrens AG vom Land Schleswig-Holstein in dieser Woche eine Zusage für ein Darlehen und eine stille Beteiligung in Höhe von 2 Mio. Euro erhalten, die ebenfalls zur Anleihe-Refinanzierung verwendet werden sollen.

Auch die Noratis AG plant die Emission einer neuen fünfjährigen Anleihe mit einem Volumen von bis zu 50 Mio. Euro. Der jährliche Zinskupon der Noratis-Anleihe 2020/25 soll zwischen 5,00% und 5,50% liegen. Mit den Emissions-Mitteln möchte das Unternehmen sein Geschäftsmodell als Bestandsentwickler von bezahlbarem Wohnraum in Deutschland ausweiten. Die Noratis AG plant voraussichtlich ab Ende Oktober 2020 ein öffentliches Angebot in Deutschland, Österreich und Luxemburg. Die Aves One AG stockt indes ihre 5,25%-Anleihe (ISIN DE000A289R74) um ein Volumen von bis zu 20 Mio. Euro auf. Damit steigt das maximale Gesamtvolumen der Aves-Anleihe 2020/25 auf bis zu 50 Mio. Euro. Die Konditionen der im Juni 2020 begebenen Anleihe bleiben von der Aufstockung unberührt. Die Zinsen werden halbjährlich jeweils am 1. Dezember und am 1. Juni ausgezahlt, die Laufzeit der Anleihe endet am 31. Mai 2025. Der Emissionserlös dient einerseits der Finanzierung von Akquisitionen und andererseits zur Refinanzierung bestehender Assets.

Die PREOS Real Estate AG hat eine weitere Tranche ihrer 7,50%-Wandelanleihe (ISIN DE000A254NA6) platziert. Demnach wurden Teilschuldverschreibungen im Nominalwert von 40 Mio. Euro von der der publity AG, die mit 86% an PREOS beteiligt ist, gezeichnet. Das platzierte Volumen ...

