Am 13. Oktober wird Apple endlich seine neuen iPhones ankündigen. Allerdings wird es wohl nicht nur beim iPhone 12 bleiben - was der Hersteller noch alles zeigen könnte. Mit etwa einmonatiger Verspätung wird Apple am 13. Oktober seine neueste iPhone-Generation enthüllen. Die neue Smartphone-Generation wird aber mit Sicherheit nicht die einzige Neuankündigung sein: Gerüchte und Leaks deuten auf weitere Produktvorstellungen hin, die im Zuge des Special-Events präsentiert werden sollen. Unter anderem ist von den ersten Over-Ear-Kopfhörern des Konzerns und einem ...

